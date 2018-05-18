موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي كأس إنجلترا السبت 19/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يواجه فريق مانشستر يونايتد غريمه التقليدي فريق تشيلسي في مساء يوم السبت الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مايو الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار الدور النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2018 م.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

ستُقام مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في مساء يوم السبت الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مايو الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

أنهى فريق مانشستر يونايتد الموسم الحالي في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 81 نقطة.

أنهى فريق تشيلسي الموسم الحالي في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 70 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق مانشستر يونايتد الموسم الحالي

مانشستر يونايتد 1/2 توتنهام هوتسبير / كأس الاتحاد الإنجليزي.

مانشستر يونايتد 1/2 ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز.

برايتون أند هوف ألبيون 0/1 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

وست هام يونايتد 0/0 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 0/1 واتفورد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق تشيلسي الموسم الحالي

تشيلسي 0/2 ساوثهامبتون / كأس الاتحاد الإنجليزي.

سوانزي سيتي 1/0 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي 0/1 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي 1/1 هدرسفيلد تاون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

نيوكاسل يونايتد 0/3 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول مباريات مانشستر يونايتد الصيفي تحضيراً لموسم 2018 / 2019

مانشستر يونايتد / كلوب أمريكا المكسيكي / مباراة ودية، 20 يوليو 2018.

مانشستر يونايتد / سان خوسيه الأمريكي / مباراة ودية، 22 يوليو 2018.

ميلان الإيطالي / مانشستر يونايتد / مباراة ودية، 26 يوليو 2018.

مانشستر يونايتد / ليفربول الإنجليزي / مباراة ودية، 28 يوليو 2018.

مانشستر يونايتد / ريال مدريد الإسباني / مباراة ودية، 1 اغسطس 2018.

جدول مباريات تشيلسي الصيفي تحضيراً لموسم 2018 / 2019

بيرث جلوري الإنجليزي / تشيلسي / مباراة ودية، 23 يوليو 2018.

تشيلسي / اشبيلية الاسباني / مباراة ودية، 28 يوليو 2018.

تشيلسي / إنتر الإيطالي / مباراة ودية، 1 اغسطس 2018.

أرسنال الإنجليزي / تشيلسي / مباراة ودية، 4 أغسطس 2018.

مشوار مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي 2018

مانشستر يونايتد 0/2 ديربي كاونتي / دور ال64.

يوفيل تاون 4/0 مانشستر يونايتد / دور ال32.

هدرسفيلد تاون 2/0 مانشستر يونايتد / دور ثمن النهائي.

مانشستر يونايتد 0/2 برايتون أند هوف ألبيون / دور ربع النهائي.

مانشستر يونايتد 1/2 توتنهام هوتسبير / دور نصف النهائي.

مشوار تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2018

نورويتش سيتي 0/0 تشيلسي / دور ال64.

تشيلسي 1/1 نوريتش سيتي وفاز فريق تشيلسي بركلات الترجيح / مباراة الإعادة لدور ال64.

تشيلسي 0/3 نيوكاسل يونايتد / دور ال32.

تشيلسي 0/4 هال سيتي / دور ثمن النهائي.

ليستر سيتي 2/1 تشيلسي / دور ربع النهائي.

تشيلسي 0/2 ساوثهامبتون / دور نصف النهائي.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / إيريك بايلي / كريس سمالينغ / أشلي يونغ.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / بول بوغبا / أليكسيس سانشيز / خوان ماتا.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو.

المدرب: البرتغالي جوزيه مورينيو.

تشكيلة فريق تشيلسي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / غاري كاهيل / أنطونيو روديغر.

خط الوسط: فيكتور موزيس / نغولو كانتي / سيسك فابريغاس / ماركوس ألونسو / ويليان / إيدين هازارد.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

المدرب: الإيطالي أنطونيو كونتي.

جوزيه مورينيو ضد أنطونيو كونتي

ستكون كل الأنظار مسلطة مرة أخرى في إنجلترا على المواجهة المنتظرة للغاية، وذلك بين كلاً من البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد وبين الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي، وهذه المرة حينما يلتقيان في المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولا شك أن الإثارة سوف تكون حاضرة وبقوة على خط التماس بينهما مثلما سوف تكون حاضرة تماماً على أرض الملعب بين اللاعبين، وخاصة في ظل المشاحنات والمناوشات القوية التي حدثت بين كلاً من المدربين في معظم المباريات الماضية التي جمعت بينهما.

ولعل ما يجعل الأمر غريباً نوعاً ما أن ذلك الصراع بين الطرفين لم يبدأ سوى في الموسم الماضي فقط، أي تحديداً من قدوم المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي أول مرة في مسيرته التدريبية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق وأن تواجه كلاً من المدربين في 5 مباريات سابقة منذ الموسم الماضي وحتى هذه اللحظة، علماً بأن الفوز كان حليفاً للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في 3 مباريات، بينما نجح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في تحقيق الانتصار في مباراتين.

وبدأت الحكاية بينهما في الدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وذلك حينما فاز فريق تشيلسي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شئ على ملعب ستامفورد بريدج، ومن ثم حقق فريق تشيلسي الفوز مرة أخرى وهذه المرة بنتيجة هدف وحيد مقابل لا شئ على ملعب ستامفورد بريدج أيضاً، وذلك في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي المواجهة الثالثة نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الانتصار بنتيجة هدفين مقابل لا شئ على ملعب أولد ترافورد، وذلك في إطار الدور الثاني من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز من الموسم الماضي، أما المواجهة الرابعة فكانت في الدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي وحينها فاز فريق تشيلسي بنتيجة هدف وحيد مقابل لا شئ.

أما المباراة الخامسة والأخيرة بينهما قبل هذه المواجهة، فكانت في الدور الثاني من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وحينها نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الانتصار بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

نتائج أخر 7 مباريات بين مانشستر يونايتد وتشيلسي

مانشستر يونايتد 1/2 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي 0/1 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 0/2 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي 0/1 مانشستر يونايتد / كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشيلسي 0/4 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي 1/1 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 0/0 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق تشيلسي في 65 مباراة سابقة من أصل آخر 161 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق تشيلسي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق مانشستر يونايتد في 51 مباراة سابقة من أصل آخر 161 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي نتيجة 45 مباراة سابقة من أصل آخر 161 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل 255 هدفاً في شباك فريق تشيلسي في آخر 161 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق تشيلسي في تسجيل 206 هدفاً في شباك فريق مانشستر يونايتد في آخر 161 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر البلجيكي روميلو لوكاكو هو هداف فريق مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الحالي بعدما سجل 5 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر البلجيكي روميلو لوكاكو هو هداف فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 16 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي بول بوغبا هو أفضل صانع ألعاب في فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 10 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر البلجيكي إيدين هازارد هو هداف فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 12 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرازيلي ويليان هو أفضل صانع ألعاب في فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 7 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل 12 هدفاً في كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه هدف واحد فقط لا غير، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 4 مباريات.

نجح فريق تشيلسي في تسجيل 12 هدفاً في كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه هدفين، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 4 مباريات.

نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل 68 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 28 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 19 مباراة.

نجح فريق تشيلسي في تسجيل 62 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 38 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 16 مباراة.

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 20 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لآخر مرة في تاريخه في موسم 2012 / 2013 م.

نجح فريق تشيلسي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 6 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق تشيلسي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لآخر مرة في تاريخه في الموسم الماضي 2016 / 2017 م.

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في 12 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لآخر مرة في تاريخه في موسم 2015 / 2016 م.

نجح فريق تشيلسي في الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في 7 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق تشيلسي في الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لآخر مرة في تاريخه في موسم 2011 / 2012 م.

سجل الفائزين بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في آخر 10 مواسم

أرسنال / موسم 2016 / 2017 م.

مانشستر يونايتد / موسم 2015 / 2016 م.

أرسنال / موسم 2014 / 2015 م.

أرسنال / موسم 2013 / 2014 م.

ويجان أتلتيك / موسم 2012 / 2013 م.

تشيلسي / موسم 2011 / 2012 م.

مانشستر سيتي / موسم 2010 / 2011 م.

تشيلسي / موسم 2009 / 2010 م.

تشيلسي / موسم 2008 / 2009 م.

بورتسموث / موسم 2007 / 2008 م.

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