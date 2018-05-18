موعد مباراة نهائي كأس ألمانيا السبت 19/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة بايرن ميونخ واينتراخت فرانكفورت في نهائي كأس ألمانيا، يواجه فريق بايرن ميونخ نظيره فريق اينتراخت فرانكفورت في مساء يوم السبت الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مايو الحالي على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، وذلك في إطار الدور النهائي من مسابقة كأس ألمانيا 2018 م.

موعد مباراة بايرن ميونخ واينتراخت فرانكفورت

ستُقام مباراة بايرن ميونخ واينتراخت فرانكفورت في مساء يوم السبت الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مايو الحالي على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ واينتراخت فرانكفورت

ستكون مباراة بايرن ميونخ واينتراخت فرانكفورت منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

ترتيب بايرن ميونخ واينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

أنهى فريق بايرن ميونخ الموسم الحالي في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني مع امتلاكه في رصيده 84 نقطة.

أنهى فريق اينتراخت فرانكفورت الموسم الحالي في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الألماني مع امتلاكه في رصيده 49 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق بايرن ميونخ الموسم الحالي

بايرن ميونخ 2/1 ريال مدريد الإسباني / دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ 1/4 أينتراخت فرانكفورت / الدوري الألماني.

ريال مدريد 2/2 بايرن ميونخ / دوري أبطال أوروبا.

كولن 3/1 بايرن ميونخ / الدوري الألماني.

بايرن ميونخ 4/1 شتوتجارت / الدوري الألمانى.

نتائج أخر 8 مباريات لفريق آينتراخت فرانكفورت الموسم الحالي

فيردر بريمن 1/2 آينتراخت فرانكفورت / الدوري الألماني.

آينتراخت فرانكفورت 1/1 هوفنهايم / الدورى الألماني.

باير ليفركوزن 1/4 آينتراخت فرانكفورت / الدوري الألماني.

شالكه 1/0 آينتراخت فرانكفورت / كأس ألمانيا.

آينتراخت فرانكفورت 3/0 هيرتا برلين / الدوري الألماني.

بايرن ميونخ 1/4 آينتراخت فرانكفورت / الدوري الألماني.

آينتراخت فرانكفورت 0/3 هامبورج / الدوري الألماني.

شالكه 0/1 آينتراخت فرانكفورت / الدوري الألماني.

جدول مباريات بايرن ميونخ الصيفي تحضيراً لموسم 2018 / 2019

بايرن ميونخ / باريس سان جيرمان الفرنسي / مباراة ودية، 21 يوليو 2018.

يوفنتوس الإيطالي / بايرن ميونخ / مباراة ودية، 26 يوليو 2018.

بايرن ميونخ / مانشستر سيتي الإنجليزي / مباراة ودية، 29 يوليو 2018.

بايرن ميونخ / شيكاغو فاير الأمريكي / مباراة ودية، 28 اغسطس 2018.

نتائج أخر 7 مباريات بين بايرن ميونخ واينتراخت فرانكفورت

بايرن ميونخ 1/4 آينتراخت فرانكفورت / الدوري الألماني.

أينتراخت فرانكفورت 1/0 بايرن ميونخ / الدوري الألماني.

بايرن ميونخ 0/3 آينتراخت فرانكفورت / الدروي الألماني.

أينتراخت فرانكفورت 2/2 بايرن ميونخ / الدوري الألماني.

بايرن ميونخ 0/1 آينتراخت فرانكفورت / الدوري الألماني.

آينتراخت فرانكفورت 0/0 بايرن ميونخ / الدوري الألماني.

بايرن ميونخ 0/3 آينتراخت فرانكفورت / الدوري الألماني.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة بايرن ميونخ واينتراخت فرانكفورت

نجح فريق بايرن ميونخ في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق اينتراخت فرانكفورت في 53 مباراة سابقة من أصل آخر 94 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق اينتراخت فرانكفورت في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق بايرن ميونخ في 20 مباراة سابقة من أصل آخر 94 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي بايرن ميونخ واينتراخت فرانكفورت نتيجة 21 مباراة سابقة من أصل آخر 94 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق بايرن ميونخ في تسجيل 187 هدفاً في شباك فريق اينتراخت فرانكفورت في آخر 94 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق اينتراخت فرانكفورت في تسجيل 106 هدفاً في شباك فريق بايرن ميونخ في آخر 94 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو هداف فريق بايرن ميونخ في كأس ألمانيا في الموسم الحالي بعدما سجل 5 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي سيباستيان هالير هو هداف فريق اينتراخت فرانكفورت في كأس ألمانيا في الموسم الحالي بعدما سجل 4 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو هداف فريق بايرن ميونخ في الدوري الألماني في الموسم الحالي بعدما سجل 29 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الألماني توماس مولر هو أفضل صانع ألعاب في فريق بايرن ميونخ في الدوري الألماني في الموسم الحالي بعدما صنع 14 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي سيباستيان هالير هو هداف فريق اينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني في الموسم الحالي بعدما سجل 9 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الألماني ماريو وولف هو أفضل صانع ألعاب في فريق اينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق بايرن ميونخ في تسجيل 20 هدفاً في كأس ألمانيا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 4 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراتين.

نجح فريق اينتراخت فرانكفورت في تسجيل 13 هدفاً في كأس ألمانيا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه هدف واحد فقط لا غير، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 4 مباريات.

نجح فريق بايرن ميونخ في تسجيل 92 هدفاً في الدوري الألماني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 28 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 16 مباراة.

نجح فريق اينتراخت فرانكفورت في تسجيل 45 هدفاً في الدوري الألماني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 45 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 7 مباريات.

نجح فريق بايرن ميونخ في الفوز بلقب الدوري الألماني في 28 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق بايرن ميونخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لآخر مرة في تاريخه في الموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن ذلك اللقب يُعتبر هو السادس على التوالي لمصلحة الفريق البافاري.

نجح فريق اينتراخت فرانكفورت في الفوز بلقب الدوري الألماني في مرة واحدة فقط لا غير طوال تاريخه، علماً بأن ذلك اللقب الوحيد يعود إلى موسم 1958 / 1959 م.

نجح فريق بايرن ميونخ في الفوز بلقب كأس ألمانيا في 18 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق بايرن ميونخ في الفوز بلقب كأس ألمانيا لآخر مرة في تاريخه في موسم 2015 / 2016 م.

نجح فريق اينتراخت فرانكفورت في الفوز بلقب كأس ألمانيا في 4 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق اينتراخت فرانكفورت في الفوز بلقب كأس ألمانيا لآخر مرة في تاريخه في موسم 1987 / 1988 م.

سجل الفائزين بلقب كأس ألمانيا في آخر 10 مواسم

بوروسيا دورتموند / موسم 2016 / 2017 م.

بايرن ميونخ / موسم 2015 / 2016 م.

فولفسبورج / موسم 2014 / 2015 م.

بايرن ميونخ / موسم 2013 / 2014 م.

بايرن ميونخ / موسم 2012 / 2013 م.

بوروسيا دورتموند / موسم 2011 / 2012 م.

شالكه / موسم 2010 / 2011 م.

بايرن ميونخ / موسم 2009 / 2010 م.

فيردر بريمن / موسم 2008 / 2009 م.

بايرن ميونخ / موسم 2007 / 2008 م.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي كأس إنجلترا السبت 19/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة