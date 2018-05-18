موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الاسباني السبت 19/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني، يستقبل فريق فياريال نظيره فريق ريال مدريد في مساء يوم السبت الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مايو الحالي على ملعب سيراميكا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال

ستُقام مباراة ريال مدريد وفياريال في مساء يوم السبت الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مايو الحالي على ملعب سيراميكا، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال

ستكون مباراة ريال مدريد وفياريال منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

ترتيب ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

يحتل فريق ريال مدريد حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 75 نقطة.

يحتل فريق فياريال حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 60 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ريال مدريد في الموسم الحالي

ريال مدريد 1/2 ليغانيس / الدوري الإسباني.

ريال مدريد 2/2 بايرن ميونخ الألماني / دوري أبطال أوروبا.

برشلونة 2/2 ريال مدريد / الدوري الإسباني.

إشبيلية 2/3 ريال مدريد / الدوري الإسباني.

ريال مدريد 0/6 سيلتا فيغو / الدوري الإسباني.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق فياريال في الدوري الإسباني

فياريال 1/2 أتلتيكو مدريد.

ملقا 0/1 فياريال.

فياريال 3/1 أتلتيك بيلباو.

إشبيلية 2/2 فياريال.

فياريال 1/2 ليغانيس.

فياريال 1/4 سيلتا فيغو.

فياريال 0/1 فالنسيا.

برشلونة 1/5 فياريال.

ديبورتيفو لاكورونيا 4/2 فياريال.

جدول مباريات ريال مدريد الصيفي تحضيراً لموسم 2018 / 2019

مانشستر يونايتد الإنجليزي / ريال مدريد / مباراة ودية، 1 اغسطس 2018.

ريال مدريد / يوفنتوس الإيطالي / مباراة ودية، 5 اغسطس 2018.

ريال مدريد / روما الإيطالي / مباراة ودية، 8 اغسطس 2018.

تشكيلة فريق ريال مدريد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / تيو هيرنانديز.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / ماتيو كوفاسيتش / جاريث بيل / لوكاس فاسكيز / داني سيبايوس.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / كريم بنزيمة.

المدرب: الفرنسي زين الدين زيدان.

نتائج أخر 7 مباريات بين ريال مدريد وفياريال

ريال مدريد 1/0 فياريال / الدوري الاسباني، 13 يناير 2018.

فياريال 3/2 ريال مدريد / الدوري الاسباني، 26 فبراير 2017.

ريال مدريد 1/1 فياريال / الدوري الاسباني، 21 سبتمبر 2016.

ريال مدريد 0/3 فياريال / الدوري الاسباني، 20 أبريل 2016.

فياريال 0/1 ريال مدريد / الدوري الاسباني، 13 ديسمبر 2015.

ريال مدريد 1/1 فياريال / الدوري الإسباني، 1 مارس 2015.

فياريال 2/0 ريال مدريد / الدوري الاسباني، 27 سبتمبر 2014.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ريال مدريد وفياريال

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق فياريال في 21 مباراة سابقة من أصل آخر 35 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق فياريال في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ريال مدريد في 4 مباريات سابقة من أصل آخر 35 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي ريال مدريد وفياريال نتيجة 10 مباريات من أصل آخر 35 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 73 هدفاً في شباك فريق فياريال في آخر 35 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق فياريال في تسجيل 32 هدفاً في شباك فريق ريال مدريد في آخر 35 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو هو هداف فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 25 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي كريم بنزيمة هو أفضل صانع ألعاب في فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 10 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الكولومبي كارلوس باكا هو هداف فريق فياريال في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 15 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإسباني بابلو هو أفضل صانع ألعاب في فريق فياريال في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 12 هدفاً لمصلحة فريقه.

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 92 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 42 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكعه من الأهداف في 10 مباريات.

نجح فريق فياريال في تسجيل 55 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 48 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 11 مباراة.

نجح فريق ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 33 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني لآخر مرة في تاريخه في الموسم الماضي 2016 / 2017 م.

لم يعرف فريق فياريال طعم الفوز بلقب الدوري الإسباني في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

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