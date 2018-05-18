موعد أبرز مباريات يوم السبت 19/5/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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يشهد يوم السبت الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مايو الحالي إقامة العديد من المباريات على الصعيد الأوروبي، وذلك تحديداً في مسابقات الدوري الفرنسي والدوري الإيطالي، إضافة إلى الدوري الإسباني.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد أبرز هذه المباريات، علماً بأن جميع هذه المباريات سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وكُان

يستقبل فريق كُان نظيره فريق باريس سان جيرمان في مساء يوم السبت، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وكُان تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة باريس سان جيرمان وكُان عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة أولمبيك ليون ونيس

يستقبل فريق أولمبيك ليون نظيره فريق نيس في مساء يوم السبت على ملعب غروب أما، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة أولمبيك ليون ونيس تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة أولمبيك ليون ونيس عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عبد القادر الشنيوني هو معلق المباراة.

موعد مباراة أولمبيك مارسيليا وأميان

يستقبل فريق أولمبيك مارسيليا نظيره فريق أميان في مساء يوم السبت على ملعب الفيلودروم في جنوب فرنسا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة أولمبيك مارسيليا وأميان تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة أولمبيك مارسيليا وأميان عبر قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، فيما سيكون المعلق مضر اليوسف هو معلق المباراة.

موعد مباراة موناكو وتروا

يستقبل فريق تروا نظيره فريق موناكو في مساء يوم السبت، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة موناكو وتروا تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة موناكو وتروا عبر قناة بي إن سبورت HD8 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة سانت إيتيان وليل

يستقبل فريق سانت إيتيان نظيره فريق ليل في مساء يوم السبت على ملعب جوفروا جيشار، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة سانت إيتيان وليل تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة سانت إيتيان وليل عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الحبيب بن علي هو معلق المباراة.

موعد مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا

يستقبل فريق يوفنتوس نظيره فريق هيلاس فيرونا في يوم السبت على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

موعد مباراة ريال بيتيس وليغانيس

يستقبل فريق ليغانيس نظيره فريق ريال بيتيس في يوم السبت في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة ريال بيتيس وليغانيس تحديداً في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة ريال بيتيس وليغانيس عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

موعد مباراة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس

يستقبل فريق إشبيلية نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس في مساء يوم السبت على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

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