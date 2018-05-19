وائل جمعة يكشف عن حظوظ العرب في مونديال روسيا المقبل

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كشف النجم المصري وائل جمعة مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقاً في مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مايو الحالي عن حظوظ كافة المنتخبات العربية، وذلك قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل بأقل من شهر واحد فقط لا غير.

فمن خلال تصريحات صحفية له في مساء يوم أمس الجمعة، أكد النجم المصري السابق وائل جمعة أن حظوظ المنتخبات العربية في مونديال روسيا المقبل سوف تكون كبيرة للغاية، وخاصة في ظل الموهبة التي يمتلكها الجيل الحالي لكل المنتخبات العربية المشاركة في المونديال.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً تمنى النجم المصري وائل جمعة أن يتأهل كلاً من المنتخب الوطني المصري رفقة المنتخب السعودي إلى الدور الثاني من المونديال، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المنتخب المصري مطالب بضرورة تقديم أداء جيد في ظل غيابه عن المونديال منذ 28 عاماً.

أما عن حظوظ المنتخب المغربي في مونديال روسيا، فقد شدد النجم المصري وائل جمعة على صعوبة مجموعة أسود الأطلس في المونديال، مؤكداً في الوقت ذاته أن المنتخب المغربي يمتلك إمكانيات مميزة على الرغم من ذلك من أجل إحداث المفاجأة والتأهل إلى الدور المقبل.

وفي ختام تصريحاته أكد النجم المصري وائل جمعة أن المنتخب التونسي يمتلك مدير فني صاحب خبرات كبيرة وهو الكابتن نبيل معلول، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يتمنى أن يتمكن المنتخب التونسي من الصعود إلى الدور الثاني من عمر المونديال بالرغم من صعوبة ذلك.

ويتواجد كلاً من المنتخب الوطني المصري والمنتخب السعودي في المجموعة الأولى في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب روسيا مستضيف البطولة وأيضاً منتخب الأوروغواي، فيما يتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثانية بجوار كلاً من منتخبات البرتغال وإسبانيا وأيضاً إيران، بينما يتواجد منتخب تونس في المجموعة السابعة بجوار كلاً من منتخبات إنجلترا وبلجيكا وبنما.

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