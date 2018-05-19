عبد الله السعيد يكشف عن أهم مباراة للمنتخب الوطني في مونديال روسيا

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كشف النجم عبد الله السعيد صانع ألعاب النادي الأهلي والمعار حالياً لنادي كوبيون الفنلندي في مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مايو الحالي عن أهم مباراة للمنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات صحفية له في مساء يوم أمس الجمعة، أكد النجم عبد الله السعيد أن أهم مباراة للمنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، هي المباراة الأولى له أمام منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم عبد الله السعيد على أن المنتخب الوطني المصري يجب عليه أن يُقدم أفضل ما لديه بعد المباراة الأولى أمام منتخب الأوروغواي من أجل الاستمرار في المونديال، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كل المباريات الودية التي سوف يخوضها المنتخب الوطني المصري قبل المونديال سوف تكون في غاية الأهمية من أجل التحضير بشكل جيد للمونديال.

وفي ختام تصريحاته أشار النجم عبد الله السعيد إلى أنه لا يجد صعوبة على الإطلاق في اللعب رفقة محمد صلاح في صفوف المنتخب الوطني المصري، مؤكداً في الوقت ذاته أنه فخور بمحمد صلاح مثله مثل أي مواطن مصري وخاصة في ظل الأداء المثالي الذي يُقدمه في الملاعب الأوروبية طوال الموسم الحالي.

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