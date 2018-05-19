مدرب عالمي جديد يدخل ضمن حسابات الأهلي لخلافة حسام البدري

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مايو الحالي عن دخول مدرب عالمي جديد إلى حسابات لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل خلافة الكابتن حسام البدري في منصب المدير الفني لفريق الأهلي.

حيث أشارت المصادر إلى أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال السعودي سابقاً قد دخل بقوة ضمن حسابات لجنة الكرة بالنادي الأهلي، وذلك من أجل تعويض رحيل الكابتن حسام البدري عن صفوف القلعة الحمراء.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي في حالة انعقاد دائم منذ تقديم الكابتن حسام البدري استقالته من منصب المدير الفني لفريق الأهلي، وذلك حتى يتم الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد للمارد الأحمر قبل موعد انطلاقة الموسم القادم.

ولا تزال هناك حالة من الحيرة تُسيطر على الجميع داخل جدران القلعة الحمراء منذ استقالة الكابتن حسام البدري، وخاصة في ظل حاجة فريق الأهلي في الفترة القادمة إلى مدير فني صاحب خبرات عالية، حتى يتمكن من قيادة المارد الأحمر في التحديات الصعبة القادمة والتي يأتي في مقدمتها مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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