الأهلي يصدم عماد متعب رغم استقالة حسام البدري

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم السبت الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مايو الحالي أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً، قد اتخذت قراراً صادماً بالنسبة إلى النجم الدولي المخضرم عماد متعب.

حيث أشارت التقارير إلى أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي قد رفضت نهائياً فكرة عودة النجم عماد متعب من جديد إلى صفوف النادي الأهلي انطلاقاً من الموسم القادم، وذلك على الرغم من تقديم الكابتن حسام البدري استقالته من منصب المدير الفني للمارد الأحمر.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي ترى أن النجم عماد متعب لن يُفيد تماماً الفريق من الناحية الفنية تحت أي ظرف من الظروف في ظل كبر سنه وتراجع مستواه بشكل ملحوظ للغاية طوال السنوات القليلة الماضية.

وكان النادي الأهلي قد أعار النجم عماد متعب في الميركاتو الشتوي الماضي إلى نادي التعاون السعودي، إلا أن النجم الدولي لم يتمكن من الظهور بمستوى جيد تماماً في الدوري السعودي للمحترفين، مما جعل النادي الأهلي يرفض فكرة تجديد عقد النجم عماد متعب مع العلم بأن العقد بين الطرفين ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

ومن جانبه يأمل النجم الدولي عماد متعب في العودة مجدداً من أجل الاعتزال في صفوف النادي الأهلي، علماً بأن السبب الرئيسي وراء رحيل عماد متعب عن صفوف القلعة الحمراء كان هو الكابتن حسام البدري، إلا أن كل الأبواب تبدو مقفولة تماماً أمام عودته من جديد إلى النادي الأهلي كلاعب كرة قدم.

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