موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الاسباني الاحد 20/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني، يستقبل فريق برشلونة نظيره فريق ريال سوسيداد في مساء يوم الأحد الموافق لليوم العشرين من شهر مايو الحالي على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد

ستُقام مباراة برشلونة وريال سوسيداد في مساء يوم الأحد الموافق لليوم العشرين من شهر مايو الحالي على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد

ستكون مباراة برشلونة وريال سوسيداد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

ترتيب برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

يحتل فريق برشلونة حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 90 نقطة.

يحتل فريق ريال سوسيداد حالياً المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 49 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق برشلونة في الموسم الحالي

ديبورتيفو لاكورونيا 4/2 برشلونة / الدوري الإسباني.

برشلونة 2/2 ريال مدريد / الدوري الإسباني.

برشلونة 1/5 فياريال / الدوري الإسباني.

ليفانتي 4/5 برشلونة / الدوري الإسباني.

صن داونز الجنوب أفريقي 3/1 برشلونة / مباراة ودية.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

ريال سوسيداد 2/1 خيتافي.

إيبار 0/0 ريال سوسيداد.

ريال سوسيداد 0/5 جيرونا.

لاس بالماس 1/0 ريال سوسيداد.

ريال سوسيداد 0/3 أتلتيكو مدريد.

ملقا 0/2 ريال سوسيداد.

ريال سوسيداد 1/3 أتلتيك بيلباو.

إشبيلية 0/1 ريال سوسيداد.

ريال سوسيداد 2/3 ليغانيس.

جدول مباريات برشلونة الصيفي تحضيراً لموسم 2018 / 2019

برشلونة / توتنهام هوتسبير الإنجليزي / مباراة ودية، 29 يوليو 2018.

برشلونة / روما الإيطالي / مباراة ودية، 1 اغسطس 2018.

ميلان الإيطالي / برشلونة / مباراة ودية، 5 اغسطس 2018.

تشكيلة فريق برشلونة المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أندريس إنييستا.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدرب: الإسباني إرنستو فالفيردي.

نتائج أخر 7 مباريات بين برشلونة وريال سوسيداد

ريال سوسيداد 4/2 برشلونة / الدوري الإسباني، 14 يناير 2018.

برشلونة 2/3 ريال سوسيداد / الدوري الاسباني، 15 أبريل 2017.

برشلونة 2/5 ريال سوسيداد / كأس ملك إسبانيا، 26 يناير 2017.

ريال سوسيداد 1/0 برشلونة / كأس ملك إسبانيا، 19 يناير 2017.

ريال سوسيداد 1/1 برشلونة / الدوري الإسباني، 27 نوفمبر 2016.

ريال سوسيداد 0/1 برشلونة / الدوري الإسباني، 9 أبريل 2016.

برشلونة 0/4 ريال سوسيداد / الدوري الاسباني، 28 نوفمبر 2015.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة برشلونة وريال سوسيداد

نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ريال سوسيداد في 29 مباراة سابقة من أصل آخر 47 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ريال سوسيداد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق برشلونة في 8 مباريات سابقة من أصل آخر 47 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي برشلونة وريال سوسيداد نتيجة 10 مباريات سابقة من أصل آخر 47 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق برشلونة في تسجيل 101 هدفاً في شباك فريق ريال سوسيداد في آخر 47 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ريال سوسيداد في تسجيل 42 هدفاً في شباك فريق برشلونة في آخر 47 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو هداف فريق برشلونة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 34 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أفضل صانع ألعاب في فريق برشلونة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 12 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرازيلي ويليان جوزيه هو هداف فريق ريال سوسيداد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 15 هدفاً لمصلحة فريقه.

نجح فريق برشلونة في تسجيل 98 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 29 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 18 مباراة.

نجح فريق ريال سوسيداد في تسجيل 66 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 58 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 10 مباريات.

تُعتبر هذه المباراة بين فريق برشلونة وبين ضيفه فريق ريال سوسيداد هي الأخيرة للنجم الإسباني المخضرم أندريس إنييستا في مسيرته الرياضية رفقة الفريق الكتالوني.

نجح فريق برشلونة في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 25 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق برشلونة في الفوز بلقب الدوري الإسباني لآخر مرة في تاريخه في الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

نجح فريق ريال سوسيداد في الفوز بلقب الدوري الإسباني في مرتين فقط طوال تاريخه.

نجح فريق ريال سوسيداد في الفوز بلقب الدوري الإسباني لآخر مرة في تاريخه في موسم 1981 / 1982 م.

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