موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري الاحد 20/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق الأهلي نظيره فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الأحد الموافق لليوم العشرين من شهر مايو الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

ستُقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في مساء يوم الأحد الموافق لليوم العشرين من شهر مايو الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

ستكون مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة عبر كلاً من قناة النيل للرياضة، إضافة إلى قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

ترتيب الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز

يحتل فريق الأهلي حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 85 نقطة.

يحتل فريق المصري البورسعيدي حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 63 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق الأهلي في الموسم الحالي

الأهلي 2/1 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 1/0 الأسيوطي سبورت / كأس مصر.

الأهلي 0/0 الترجي الرياضي التونسي / دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي 0/1 أياكس أمستردام الهولندي / مباراة ودية.

كمبالا سيتي الأوغندي 0/2 الأهلي / دوري أبطال أفريقيا.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق المصري البورسعيدي في الموسم الحالي

الداخلية 3/0 المصري البورسعيدي / الدوري المصري الممتاز.

المصري البورسعيدي 1/1 إنبي / الدوري المصري الممتاز.

المصري البورسعيدي 0/2 سونغو من موزمبيق / كأس الإتحاد الإفريقي.

الإسماعيلي 1/1 المصري البورسعيدي / الدوري المصري الممتاز.

الهلال السوداني 1/1 المصري البورسعيدي / كأس الإتحاد الإفريقي.

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / باكا / أحمد حمدي / وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدرب: المصري أحمد أيوب.

نتائج أخر 7 مباريات بين الأهلي والمصري البورسعيدي

الأهلي 0/1 المصري البورسعيدي / كأس السوبر المصري، 12 يناير 2018.

المصري البورسعيدي 2/0 الأهلي / الدوري المصري الممتاز، 28 نوفمبر 2017.

الأهلي 1/2 المصري البورسعيدي / كأس مصر، 15 اغسطس 2017.

المصري البورسعيدي 1/1 الأهلي / الدوري المصري الممتاز، 4 يوليو 2017.

الأهلي 1/3 المصري البورسعيدي / الدوري المصري الممتاز، 18 ديسمبر 2016.

الأهلي 3/2 المصري البورسعيدي / الدوري المصري الممتاز، 13 يونيو 2016.

المصري البورسعيدي 2/2 الأهلي / الدوري المصري الممتاز، 23 فبراير 2016.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق المصري البورسعيدي في 13 مباراة سابقة من أصل آخر 24 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق المصري البورسعيدي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الأهلي في 3 مباريات فقط سابقة من أصل آخر 24 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي نتيجة 8 مباريات سابقة من أصل آخر 24 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 36 هدفاً في شباك فريق المصري البورسعيدي في آخر 24 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق المصري البورسعيدي في تسجيل 19 هدفاً في شباك فريق الأهلي في آخر 24 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر المغربي وليد أزارو هو هداف فريق الأهلي في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 18 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر المصري أحمد جمعة هو هداف فريق المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 12 هدفاً لمصلحة فريقه.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 73 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 19 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 18 مباراة.

نجح فريق المصري البورسعيدي في تسجيل 52 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 32 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 12 مباراة.

نجح فريق الأهلي في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في 40 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق الأهلي في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز لآخر مرة في تاريخه في الموسم الحالي 2017 / 2018 م مع العلم بأن ذلك اللقب هو الثالث له على التوالي.

لم يعرف فريق المصري البورسعيدي طعم الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

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