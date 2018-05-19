تعرف على قائمة ريال مدريد والتشكيل المتوقع في مباراة اليوم أمام فياريال

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني اليوم السبت الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مايو الحالي عن قائمة فريقه، وذلك استعداداً لملاقاة مضيفه فريق فياريال في مساء اليوم على ملعب سيراميكا في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

وقد جاءت قائمة فريق ريال مدريد على النحو التالي:

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حراسة المرمى: كيكو كاسيا / لوكا زيدان.

خط الدفاع: رافائيل فاران / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / تيو هيرنانديز / مارسيلو / داني كارفاخال / خيسوس فاييخو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / ماتيو كوفاسيتش / إيسكو / ماركو أسينسيو / لوكاس فاسكيز / جاريث بيل.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / كريم بنزيمة.

ومن المتوقع أن يقوم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة:

حراسة المرمى: كيكو كاسيا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / تيو هيرنانديز.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / ماتيو كوفاسيتش / جاريث بيل / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / كريم بنزيمة.

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