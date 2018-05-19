موعد أبرز مباريات يوم الاحد 20/5/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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يشهد يوم الأحد الموافق لليوم العشرين من شهر مايو الحالي إقامة العديد من المباريات سواء على الصعيد الأوروبي أو حتى على الصعيد العربي، وذلك تحديداً في مسابقات الدوري الإيطالي والدوري الإسباني إضافة إلى البطولة العربية للأندية.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد أبرز هذه المباريات، علماً بأن معظم هذه المباريات سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

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موعد مباراة نابولي وكروتوني

يستقبل فريق نابولي نظيره فريق كروتوني في مساء يوم الأحد على ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة نابولي وكروتوني تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة نابولي وكروتوني عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة ميلان وفيورنتينا

يستقبل فريق ميلان نظيره فريق فيورنتينا في مساء يوم الأحد على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة ميلان وفيورنتينا تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة ميلان وفيورنتينا عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

موعد مباراة إنتر ولاتسيو

يستقبل فريق لاتسيو نظيره فريق إنتر في مساء يوم الأحد على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة إنتر ولاتسيو تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة إنتر ولاتسيو عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

موعد مباراة روما وساسولو

يستقبل فريق ساسولو نظيره فريق روما في مساء يوم الأحد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة روما وساسولو تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة روما وساسولو عبر قناة بي إن سبورت HD8 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

موعد مباراة فالنسيا وديبورتيفو لاكورونيا

يستقبل فريق فالنسيا نظيره فريق ديبورتيفو لاكورونيا في يوم الأحد على ملعب ميستايا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة فالنسيا وديبورتيفو لاكورونيا تحديداً في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية ظهراً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فالنسيا وديبورتيفو لاكورونيا عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق مضر اليوسف هو معلق المباراة.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإيبار

يستقبل فريق أتلتيكو مدريد نظيره فريق إيبار في مساء يوم الأحد على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وإيبار تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة أتلتيكو مدريد وإيبار عبر قناة بي إن سبورت HD8 المشفرة، فيما سيكون المعلق علي لفتة هو معلق المباراة.

موعد مباريات البطولة العربية للأندية

يستقبل فريق الفيصلي السعودي نظيره فريق النجمة اللبناني، فيما يستقبل فريق السالمية الكويتي نظيره فريق الاتحاد السكندري في يوم الأحد على أن يتم تحديد موعد المباريات في وقت لاحق.

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