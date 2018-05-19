أحمد أيوب يتخذ قراراً هاماً قبل مواجهة الأهلي مع المصري البورسعيدي

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اتخذ الكابتن أحمد أيوب المدير الفني المؤقت حالياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قراراً هاماً، وذلك قبل المواجهة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم غداً الأحد في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قرر الكابتن أحمد أيوب استبعاد أربعة لاعبين من قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في المباراة أمام فريق المصري البورسعيدي، وهؤلاء اللاعبين الأربعة هم محمد الشناوي ومروان محسن وسعد الدين سمير وأيضاً أحمد فتحي، وذلك من أجل منحهم الراحة الكافية قبل المشاركة مع المنتخب الوطني في مونديال روسيا المقبل.

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وفي إطار تصريحات له اليوم السبت للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الكابتن أحمد أيوب أن الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي قام بتوجيه النصيحة له بضرورة استبعاد اللاعبين الأربعة من المباراة خوفاً من تعرضهم إلى الإجهاد قبل معسكر المنتخب الوطني المصري الختامي تحضيراً للمشاركة في مونديال روسيا المقبل.

هذا وتأتي مباراة فريق الأهلي مع نظيره فريق المصري البورسعيدي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية وذلك تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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