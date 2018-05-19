يوفنتوس يختتم الموسم بفوز على ضيفه فيرونا بثنائية في وداعية بوفون

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حقق فريق يوفنتوس الفوز على حساب ضيفه فريق هيلاس فيرونا بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مايو الحالي على ملعب أليانز في مدينة تورينو.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق يوفنتوس في المباراة كلاً من الإيطالي دانييلي روغاني في الدقيقة التاسعة والأربعين، إضافة إلى البوسني ميراليم بيانيتش في الدقيقة الثانية والخمسين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق هيلاس فيرونا في المباراة الإيطالي أليسيو تشيرشي في الدقيقة السادسة والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق يوفنتوس رصيده إلى 95 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق هيلاس فيرونا عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر في الترتيب.

وتُعتبر هذه المباراة هي الأخيرة للأسطورة الإيطالية جانلويجي بوفون حارس مرمى فريق يوفنتوس، والذي خاض مع فريق السيدة العجوز طوال مسيرته 640 مباراة، كما نجح أيضاً في الفوز بلقب الدوري الإيطالي فقط في 9 مرات أكثر من أي لاعب آخر في إيطاليا.

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