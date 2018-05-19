هل يكون رامون دياز هو مدرب الأهلي القادم ؟ تعرف على التفاصيل !

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم السبت الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مايو الحالي عن اقتراب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب من الإعلان بشكل رسمي عن اسم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أجل خلافة الكابتن حسام البدري.

حيث أشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد نجح في التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، وذلك من أجل تولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلفاً للمستقيل الكابتن حسام البدري.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي سوف يدفع راتباً سنوياً تصل قيمته إلى مبلغ 2 مليون دولار للمدرب الأرجنتيني رامون دياز، على أن يصل الأخير إلى العاصمة المصرية القاهرة في الساعات القليلة القادمة من أجل عقد جلسة أخيرة مع مجلس إدارة النادي الأهلي، قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن إتمام الصفقة بنجاح في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

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