فرانكفورت يصفع بايرن ميونخ ويتوج بطلاً لكأس ألمانيا للمرة الخامسة في تاريخه

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نجح فريق آينتراخت فرانكفورت في التتويج بلقب كأس ألمانيا عقب فوزه المفاجئ للغاية على حساب نظيره فريق بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مايو الحالي على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

وقد سجل أهداف فريق آينتراخت فرانكفورت في المباراة كلاً من أنتي ريبيتش في الدقيقة الحادية عشر والدقيقة الثانية والثمانين، إضافة إلى جاكينوفيتش في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق بايرن ميونخ في المباراة البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الثالثة والخمسين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار الدور النهائي من مسابقة كأس ألمانيا 2018 م، ليضمن بذلك فريق آينتراخت فرانكفورت حصد لقب كأس ألمانيا للمرة الخامسة في تاريخه.

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