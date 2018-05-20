تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة ضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم العشرين من شهر مايو الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن أحمد أيوب المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي حالياً بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الختامية للمارد الأحمر في الموسم الحالي:

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حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: باسم علي / محمود الجزار / أيمن أشرف / صبري رحيل.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / محمد شريف / إسلام محارب / أحمد حمدي.

خط الهجوم: صلاح محسن.

وكان الكابتن أحمد أيوب قد أعلن في مساء يوم أمس السبت عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة، حيث جاءت قائمة فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / علي لطفي / رمضان مصطفى.

خط الدفاع: أيمن أشرف / صبري رحيل / باسم علي / محمود الجزار / كريم يحيى.

خط الوسط: عمرو السعداوي / هشام محمد / محمد شريف / أحمد رمضان / إسلام محارب / عمرو السولية / أكرم توفيق / أحمد حمدي / محمد فخري.

خط الهجوم: صلاح محسن / مصطفى عزت / أحمد ياسر ريان.

وشهدت قائمة المارد الأحمر العديد من الغيابات إما بداعي الإصابات أو بهدف منح اللاعبين الراحة الكافية وخاصة لآنها سوف تكون آخر مباراة في الموسم، علماً بأن فريق الأهلي سبق وأن حسم رسمياً لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي منذ شهر مارس الماضي.

وسوف يغيب عن فريق الأهلي في هذه المباراة كلاً من: محمد هاني / محمد نجيب / أحمد فتحي / سعد الدين سمير / ميدو جابر / أحمد حمودي / حسام عاشور / مروان محسن / وليد سليمان / علي معلول / باكا / وليد أزارو / جونيور أجايي.

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