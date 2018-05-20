كلوب يكشف عن أوجه المقارنة بين “صلاح” و”رونالدو” قبل نهائي دوري الأبطال

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حرص الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي في مساء يوم أمس السبت الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مايو الحالي على كشف أوجه المقارنة بين المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول وبين الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك قبل الموعد المرتقب بينهما في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في مطلع الأسبوع القادم.

فمن خلال تصريحات صحفية له في مساء يوم أمس السبت وتحديداً لصحيفة “تيليجراف” الإنجليزية، أكد المدرب الألماني يورغن كلوب أن المصري محمد صلاح يحتاج إلى 15 عاماً بنفس المستوى الذي قدمه في الموسم الحالي، وذلك حتى يتم المقارنة بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب الألماني يورغن كلوب على أن محمد صلاح قدم موسماً كبيراً للغاية مع فريق ليفربول، ولكن في مقابل ذلك قدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 15 موسماً عظيماً في ملاعب كرة القدم، مما يجعل المقارنة بينهما مستحيلة تماماً بأي شكل من الأشكال.

وفي السياق ذاته أيضاً، قال: “لماذا علينا المقارنة، في حقبة بيليه لم يحدث ذلك، الآن لدينا ميسي ورونالدو، لقد سيطر كلاهما على كرة القدم طوال السنوات الماضية، ميسي ورونالدو دائماً ما يظهران في الوقت المناسب واللحظة المناسبة من أجل تسجيل الهدف، هذا هو السبب في المكانة التي يتواجدان فيها حالياً، المنافسة بينهما فقط على جائزة الكرة الذهبية مستحقة للغاية”.

وعن إمكانية تواجد محمد صلاح مع النجم كريستيانو رونالدو في فريق واحد يوماً ما وتحديداً فريق ليفربول، قال المدرب يورغن كلوب ساخراً: “تواجد رونالدو وصلاح في نفس الفريق لن يكون أمراً سيئاً، ولكن في هذه اللحظة لا أريد تغيير ساديو ماني، كل الأمور جيدة”.

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