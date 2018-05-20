تعرف على نتائج الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي إضافة للترتيب النهائي

Advertisements

شهد مساء يوم أمس السبت الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مايو الحالي إقامة جميع مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م، ليُسدل بذلك الستار على موسم طويل وشاق لجميع الأندية الفرنسية انتهى على وقع تتويج فريق باريس سان جيرمان في نهاية المطاف باللقب.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم جميع نتائج الأسبوع الأخير من مسابقة الدوري الفرنسي، إضافة إلى جدول ترتيب الدوري الفرنسي في شكله النهائي بعد نهاية موسم 2017 / 2018 م.

Advertisements

وفي مباريات الجولة الأخيرة سقط البطل فريق باريس سان جيرمان في فخ التعادل السلبي بدون أهداف خارج أرضه أمام مضيفه فريق كُان، فيما حقق فريق موناكو فوزاً سهلاً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق تروا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

ومن جانبه حقق فريق أولمبيك ليون فوزاً مثيراً للغاية على حساب ضيفه فريق نيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب غروب أما، فيما حقق فريق أولمبيك مارسيليا الفوز على حساب ضيفه فريق أميان بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب الفيلودروم في جنوب فرنسا.

وفي مباراة أخرى حقق فريق ديجون الفوز على حساب ضيفه فريق أنجيه بهدفين مقابل هدف واحد، بينما حقق فريق بوردو فوزاً كاسحاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ميتز بأربعة أهداف مقابل لا شئ.

كما حقق فريق نانت الفوز على حساب ضيفه فريق ستراسبورج بهدف وحيد مقابل لا شئ، فيما حقق فريق سانت إيتيان فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه فريق ليل بخمسة أهداف مقابل لا شئ على ملعب جوفروا جيشار.

وفي مباراة أخرى تعادل فريق رين إيجابياً بهدف لمثله أمام ضيفه فريق مونبلييه، بينما حقق فريق تولوز الفوز على حساب ضيفه فريق جانجون بهدفين مقابل هدف واحد.

وبناءً على نتائج الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الفرنسي، ضمن بذلك كلاً من فريق باريس سان جيرمان وأيضاً فريق موناكو بطاقة التأهل مباشرة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بينما سوف يكون فريق أولمبيك ليون مضطراً لخوض الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

أما فريق أولمبيك مارسيليا فقد ضمن بدوره مقعداً مباشراً في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم القادم، بينما سوف يكون فريق رين مضطراً لخوض الأدوار التمهيدية المؤهلة إلى مسابقة الدوري الأوروبي مثله مثل فريق بوردو تماماً.

وفي معركة الهبوط ضمن كلاً من فريق ميتز وأيضاً فريق تروا هبوطهما رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي، بينما سوف تكون هناك فرصة أخيرة أمام فريق تولوز من أجل البقاء في الدوري الفرنسي في الموسم القادم، وذلك حينما يخوض مباراة الملحق مع صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية الفرنسي في الموسم الحالي.

إقرأ أيضاً: كلوب يكشف عن أوجه المقارنة بين “ًصلاح” و”رونالدو” قبل نهائي دوري الأبطال