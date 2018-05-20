خالد جلال في صدام مرتقب مع مرتضى منصور بسبب “كهربا”

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم العشرين من شهر مايو الحالي أن الكابتن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سوف يدخل في صدام مرتقب مع المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك بسبب اللاعب محمود عبد المنعم كهربا.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن خالد جلال قد رفض تماماً فكرة عودة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا من جديد إلى صفوف نادي الزمالك، وذلك في ظل الراتب السنوي العالي الذي سوف يتقاضاه في حالة عودته من جديد إلى القلعة البيضاء.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن خالد جلال يُفضل أن يقوم ببيع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بأعلى سعر لأي نادي يرغب في الظفر بخدماته، ومن ثم الاستفادة من أموال بيعه من خلال التعاقد بها مع لاعبين أخرين مميزين يخدمون الفريق.

ولكن وفي الوقت ذاته يرى مجلس إدارة نادي الزمالك وخاصة المستشار مرتضى منصور، أن عودة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا من جديد إلى صفوف نادي الزمالك سوف تُفيد النادي كثيراً من الناحية الفنية، وخاصة في ظل الإمكانيات الفنية التي يمتلكها اللاعب محمود عبد المنعم كهربا إضافة إلى الخبرة التي اكتسبها من تجربة احترافه في الملاعب السعودية.

وكان اللاعب محمود عبد المنعم كهربا معاراً طوال السنوات القليلة الماضية من نادي الزمالك إلى نادي الاتحاد السعودي، إلا أن فترة الإعارة تنتهي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، وعلى الرغم من رغبة نادي الاتحاد في تجديد فترة الإعارة، إلا أن اللاعب نفسه سبق وأن أعلن رحيله عن الملاعب السعودية بشكل نهائي.

ومن جانبه يأمل اللاعب محمود عبد المنعم كهربا أن يتألق بشكل ملفت للغاية رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، وذلك حتى يتمكن من تلقي بعض العروض المغرية وخاصة من طرف الأندية الأوروبية.

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