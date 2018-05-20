كوبر يحسم الجدل بخصوص تجديد عقده مع المنتخب المصري

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد الموافق لليوم العشرين من شهر مايو الحالي أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، قد حسم كل الجدل بخصوص تجديد عقده مع المنتخب المصري قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر قد رفض تماماً فكرة الحديث حول مستقبله مع المنتخب الوطني المصري سواء في الوقت الحالي أو حتى طوال الفترة القادمة قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر طلب من المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مفاوضات عملية تجديد العقد حتى موعد نهاية مشوار المنتخب المصري في مونديال روسيا المقبل.

ولا شك أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر لا يرغب في أن يكون متعجلاً بخصوص ملف تجديد عقده مع أحفاد الفراعنة، وخاصة في ظل العروض المغرية للغاية التي وصلت له طوال الفترة الماضية أو تحديداً منذ تأهل المنتخب المصري إلى مونديال روسيا المقبل.

ويعلم المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر جيداً أنه في حالة تألق بشكل ملفت للغاية رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، حينها سوف يتمكن من وضع الشروط التي يرغب بها سواء في عقده الجديد مع المنتخب المصري أو حتى في أي عقد آخر مع أي طرف جديد.

ويتواجد المنتخب الوطني المصري في المجموعة الأولى في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب روسيا مستضيف المونديال، إضافة إلى منتخب الأوروغواي وأيضاً منتخب السعودية الشقيق.

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