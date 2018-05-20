تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من نابولي وميلان وإنتر وروما في مباريات اليوم بالدوري الإيطالي

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تشهد ملاعب كرة القدم الإيطالية اليوم الأحد الموافق لليوم العشرين من شهر مايو الحالي ختام مشوار مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م، وذلك من خلال إقامة بقية مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من عمر المسابقة.

وفي مباريات الجولة الختامية يستقبل فريق نابولي نظيره فريق كروتوني على ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا، ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق نابولي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة:

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حراسة المرمى: بيبى رينا.

خط الدفاع: هيساج / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي.

خط الوسط: جورجينيو / آلان / ماريك هامسيك.

خط الهجوم: خوسيه ماريا كاييخون / لورينزو إنسيني / دريس ميرتينز.

وفي مباراة أخرى يستقبل فريق ميلان نظيره فريق فيورنتينا على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو، ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي جينارو غاتوزو مدرب فريق ميلان بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا / ليوناردو بونوتشي / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: فرانك كيسي / لوكاس بيليا / خواكين سوسو / هاكان كالهانوغلو / جياكومو بونافينتورا.

خط الهجوم: باتريك كوتروني.

وفي لقاء آخر يحل فريق روما ضيفاً على نظيره فريق ساسولو، ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ايزيبيو دي فرانشيسكو مدرب فريق روما بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / كوستاس مانولاس / فيديريكو فازيو / ألكسندر كولاروف.

خط الوسط: دانييلي دي روسي / كيفن ستروتمان / راجا ناينغولان.

خط الهجوم: أوندر / ستيفان الشعراوي / إيدين دجيكو.

وفي آخر المباريات وأبرزها على الإطلاق في هذه الجولة الختامية، يحل فريق إنتر ضيفاً على نظيره فريق لاتسيو على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي سباليتي مدرب فريق إنتر بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ميلان / جواو ميراندا / دامبروزيو.

خط الوسط: بورخا فاليرو / ماتياس فيسينو / أنطونيو كاندريفا / رافينيا ألكانتارا / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

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