الأهلي يدخل في مفاوضات جادة من أجل ضم لاعب الإسماعيلي في الميركاتو الصيفي

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم العشرين من شهر مايو الحالي عن دخول مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في مفاوضات جادة، وذلك من أجل التعاقد مع أحد لاعبي فريق الإسماعيلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت المصادر إلى أن النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع اللاعب إبراهيم حسن صانع ألعاب فريق الإسماعيلي في الميركاتو الصيفي القادم، وذلك من أجل تعويض الرحيل المرتقب لصانع الألعاب عبد الله السعيد عن صفوف القلعة الحمراء عقب نهاية مونديال روسيا المقبل مباشرة.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي للنادي الأهلي قد أجرى في الأيام القليلة الماضية اتصالاً هاتفياً مع اللاعب نفسه، وذلك من أجل معرفة رأيه أولاً وأيضاً محاولة إقناعه في الوقت ذاته بضرورة الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي قبل انطلاقة الموسم القادم.

وقد أكدت المصادر أن اللاعب إبراهيم حسن قد وافق مبدأياً على الانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء، إلا أنه اشترط على النادي الأهلي أولاً ضرورة الدخول في مفاوضات رسمية مع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان حتى يتم حسم الصفقة بشكل رسمي سواء من خلال الموافقة على العرض المقدم أو حتى رفضه.

ولا يزال اللاعب إبراهيم حسن يمتلك عقداً مع نادي الإسماعيلي يمتد حتى صيف عام 2022، علماً بأن اللاعب لم يقضِ في قلعة الدراويش سوى موسماً واحداً فقط حتى هذه اللحظة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن تألقه بشكل ملفت طوال الموسم الحالي ساهم في تلقيه العديد من العروض المغرية وخاصة من طرف أندية الخليج العربي.

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