تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً برشلونة وأتلتيكو مدريد في مباريات اليوم بالدوري الإسباني

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تشهد ملاعب كرة القدم الإسبانية اليوم الأحد الموافق لليوم العشرين من شهر مايو الحالي ختام مشوار مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م، وذلك من خلال إقامة بقية مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من عمر المسابقة.

وفي أبرز مباريات الجولة الختامية يستقبل بطل الليغا في الموسم الحالي فريق برشلونة نظيره فريق ريال سوسيداد على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك في المباراة التي سوف تشهد أيضاً حفل تتويج الفريق الكتالوني بكلاً من لقبي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا في الموسم الحالي، إضافة إلى حفل وداع النجم الإسباني أندريس إنييستا.

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ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / يري مينا / لوكاس دين.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أندريس إنييستا.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / عثماني ديمبيلي / لويس سواريز.

وفي مباراة أخرى اليوم أيضاً، يستقبل فريق أتلتيكو مدريد نظيره فريق إيبار على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، علماً بأن هذه المباراة سوف تشهد تنظيم نادي أتلتيكو مدريد احتفالية كبيرة مع جماهير النادي المدريدية، وذلك من أجل الاحتفال بفوز فريق الروخي بلانكوس بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: فرساليكو / دييجو جودين / لوكاس هيرنانديز / فيليبي لويس.

خط الوسط: غابي فيرنانديث / توماس بارتي / كوكي / ساؤول نيغويز.

خط الهجوم: أنطوان غريزمان / فرناندو توريس.

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