مصادر صحفية إسبانية تكشف عن تفاصيل عقد النجم أنطوان جريزمان مع برشلونة

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كشفت مصادر صحفية إسبانية اليوم الأحد الموافق لليوم العشرين من شهر مايو الحالي عن تفاصيل عقد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مع ناديه الجديد برشلونة الإسباني، وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي عن رحيله عن صفوف ناديه الحالي أتلتيكو مدريد الإسباني.

حيث أشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية اليوم الأحد إلى أن عقد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مع نادي برشلونة سوف يمتد حتى صيف عام 2023 أي أنه سوف يكون عقد لمدة 5 مواسم في قلعة الكامب نو للنجم الفرنسي.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان سوف يحصل على راتب سنوي ثابت طوال مدة عقده، على أن تصل قيمة ذلك الراتب السنوي الثابت إلى مبلغ 15 مليون يورو في العام الواحد فقط، مما سوف يجعله متساوياً مع النجم الأوروغوياني لويس سواريز وأيضاً خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مباشرة.

ومن جانبه حاول الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد بأن يُقنع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان طوال الفترة الماضية بالبقاء رفقة فريق الروخي بلانكوس، إلا أن العرض المالي المغري للغاية من طرف نادي برشلونة قد حسم الأمر في نهاية المطاف، إضافة إلى رغبة اللاعب في التتويج بمختلف الألقاب في كل موسم.

أما إدارة نادي برشلونة برئاسة الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو تأمل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن إتمام الصفقة بنجاح قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل، إلا أن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لا يزال حتى هذه اللحظة يرغب في تأجيل الإعلان الرسمي عن الصفقة حتى بعد نهاية مشوار منتخب بلاده فرنسا في مونديال روسيا المقبل.

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