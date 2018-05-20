تعرف على حكم مباراة اليوم بين الأهلي والمصري البورسعيدي

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح اليوم الأحد الموافق لليوم العشرين من شهر مايو الحالي عن الحكم الذي سوف يُدير المباراة المؤجلة بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء اليوم الأحد في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين الحكم إبراهيم نور الدين من أجل إدارة هذه المباراة الشكلية بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي، على أن يتكون طاقمه المعاون من تحسين أبو السادات وأحمد توفيق طلب كحكم راية، إضافة إلى أشرف أبو النور كحكم رابع، وأيضاً محمد حسن ومحمد سيد بكر كحكم خامس.

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وتأتي هذه المباراة بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق المصري البورسعيدي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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