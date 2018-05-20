بوتراجينيو يكشف عن حظوظ ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في نهائي دوري الأبطال

Advertisements

كشف الإسباني إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأحد الموافق لليوم العشرين من شهر مايو الحالي عن حظوظ الفريق الملكي، وذلك بخصوص المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي سوف تجمع بينه وبين فريق ليفربول الإنجليزي.

فمن خلال تصريحات له اليوم الأحد للموقع الرسمي لنادي ليفربول، أكد الإسباني إيميليو بوتراجينيو أن فريق ريال مدريد يحتاج إلى بذل أقصى مجهود لديه في هذه المباراة النهائية، وذلك من أجل ضمان الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب فريق يمتلك قوة هجومية ضاربة للغاية.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الإسباني إيميليو بوتراجينيو إلى أن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذه المرة سوف تجمع بين فريقين من بين أفضل الأندية في تاريخ كرة القدم، مشدداً في الوقت ذاته على أن المباراة النهائية سوف تكون مثيرة للغاية لكل جماهير كرة القدم في العالم بأكمله.

كما أضاف أيضاً في تصريحاته: “ليفربول سيكون خطيراً للغاية في المباراة، علينا أن نكون حذرين للغاية وخاصة في الدقائق الأولى، ليفربول يمتلك مدرباً عظيماً وصاحب شخصية قوية، وأيضاً يمتلك خط هجوم قوي يتألف من محمد صلاح وأيضاً ساديو ماني إضافة إلى روبيرتو فيرمينو”.

وفي ختام تصريحاته شدد الإسباني إيميليو بوتراجينيو على أنه من غير الممكن أن يتوقع أي أحد نتيجة المباراة النهائية، مؤكداً في الوقت ذاته أن المهمة سوف تكون في غاية الصعوبة على كلاً من الطرفين، إلا أن المباراة سوف تكون رائعة للغاية في نهاية المطاف نظراً للعقلية الهجومية التي يتمتع بها كلاً من الفريقين.

إقرأ أيضاً: تعرف على حكم مباراة اليوم بين الأهلي والمصري البورسعيدي