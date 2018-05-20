قائد ريال مدريد: الحظوظ متساوية في نهائي دوري الأبطال وصلاح رفقة فيرمينو الخطر الأكبر علينا

Advertisements

تحدث الإسباني سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الأحد الموافق لليوم العشرين من شهر مايو الحالي عن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي سوف تجمع بين فريقه وبين نظيره فريق ليفربول الإنجليزي في يوم السبت القادم الموافق لليوم السادس والعشرين من الشهر الحالي أيضاً على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

فمن خلال تصريحات له اليوم الأحد للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أكد النجم الإسباني سيرجيو راموس أن الحظوظ سوف تكون متساوية للغاية في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين كلاً من فريق ريال مدريد وبين نظيره فريق ليفربول.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار النجم الإسباني سيرجيو راموس على أن فريق ليفربول يُعتبر خصماً صعباً للغاية، وخاصة في ظل القوة الهجومية الضاربة التي يمتلكها فريق الريدز في الموسم الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته أن كلاً من المصري محمد صلاح وأيضاً البرازيلي روبيرتو فيرمينو يُعتبران هما الخطر الأكبر على الفريق الملكي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي ختام تصريحاته شدد النجم الإسباني سيرجيو راموس على أن فريق ريال مدريد يمتلك هو الآخر قوة هجومية ضاربة قادرة على تشكيل الخطورة على أي خط دفاع لأي فريق في العالم بأكمله، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريقه يجب عليه التعامل بشكل جيد مع الهجمات المرتدة وأيضاً الكرات الثابتة التي سوف تكون متاحة أمامه في المباراة النهائية.

إقرأ أيضاً: بوتراجينيو يكشف عن حظوظ ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في نهائي دوري الأبطال