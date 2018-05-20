تعرف على حقيقة رحيل علي معلول عن الأهلي بعد مونديال روسيا المقبل

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كشف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم العشرين من شهر مايو الحالي عن حقيقة رحيل الظهير الأيسر التونسي علي معلول عن صفوف القلعة الحمراء، وذلك في ظل العديد من الأنباء التي أكدت رحيله عقب نهاية مشوار منتخب بلاده تونس في مونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات له اليوم الأحد للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن التفريط في خدمات اللاعب التونسي علي معلول عقب نهاية مونديال روسيا المقبل، سوف يكون أمراً مرفوضاً تماماً من طرف الجميع داخل النادي الأهلي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ على أن النادي الأهلي سوف يجد صعوبة كبيرة للغاية في تعويض رحيل التونسي علي معلول نظراً إلى الإمكانيات الفنية التي يمتلكها اللاعب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النادي الأهلي سوف يرفض أي عروض رسمية سوف يتلقاها من طرف أي نادي يرغب في التعاقد مع التونسي علي معلول خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وعن موعد الإعلان عن قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن النادي الأهلي سوف يُعلن بشكل رسمي عن قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف عقب نهاية المباراة الأخيرة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين نظيره فريق المصري البورسعيدي في مساء اليوم الأحد في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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