الأهلي يستقر على خوض معسكر أوروبي تحضيراً لانطلاقة الموسم القادم

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استقر النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم العشرين من شهر مايو الحالي على إقامة معسكر أوروبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك من أجل التحضير بشكل مثالي لانطلاقة الموسم المقبل 2018 / 2019 م.

ومن خلال تصريحات اليوم الأحد للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن النادي الأهلي يُفاضل في الوقت الحالي ما بين دولتي النمسا وألمانيا، وذلك من أجل إقامة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعداداً للموسم القادم.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن معسكر فريق الأهلي استعداداً للموسم المقبل سوف ينطلق تحديداً في النصف الثاني من شهر يونيو القادم من العام الحالي 2018، علماً بأن الموسم الجديد سوف ينطلق بشكل رسمي على الصعيد المحلي في شهر أغسطس القادم، بينما سوف يتم استئناف مشوار المارد الأحمر على الصعيد الإفريقي في شهر يوليو القادم.

ومن جانبها تأمل جماهير القلعة الحمراء أن يكون المارد الأحمر جاهزاً بشكل مثالي قبل موعد انطلاقة الموسم الجديد، علماً بأن أول مواجهة أمام فريق الأهلي عقب نهاية مونديال روسيا المقبل مباشرة سوف تكون ضد فريق تاونشيب رولز من دولة بوتسوانا في اليوم السابع عشر من شهر يوليو المقبل، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

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