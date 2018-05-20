فالنسيا يُنهي موسمه بفوز على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بثنائية

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حقق فريق فالنسيا الفوز على حساب ضيفه فريق ديبورتيفو لاكورونيا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم العشرين من شهر مايو الحالي على ملعب ميستايا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق فالنسيا في المباراة كلاً من الإيطالي سيموني زازا في الدقيقة الثامنة والعشرين، إضافة إلى البرتغالي جونزالو غيديس في الدقيقة السابعة والسبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ديبورتيفو لاكورونيا في المباراة الإسباني لوكاس بيريز في الدقيقة الثمانين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق فالنسيا رصيده إلى 73 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق ديبورتيفو لاكورونيا عند 29 نقطة في المركز الثامن عشر في الترتيب.

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