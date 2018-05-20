مدرب ليفربول: لن ندافع في نهائي دوري الأبطال ويبقى الريال هو المرشح لحصد اللقب

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تحدث الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الأحد الموافق لليوم العشرين من شهر مايو الحالي عن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي سوف تجمع بين فريقه وبين نظيره فريق ريال مدريد الإسباني في اليوم السادس والعشرين من شهر مايو الحالي على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد وتحديداً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أكد المدرب الألماني يورغن كلوب أن فريقه ليفربول لن يقوم بتغيير طريقة لعبه في المباراة النهائية أمام فريق ريال مدريد، وذلك من خلال الاعتماد على نفس طريقة اللعب الهجومية التي اعتاد عليها فريق الريدز طوال الموسم الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدرب الألماني يورغن كلوب إلى أنه يعتقد أن كل لاعبي فريق ليفربول سوف يتفقوا معه على ذلك الحديث، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يجب في كرة القدم أن يُفكر الفريق في صفاته الخاصة بعيداً عن نقاط القوة والضعف المتواجدة في الفريق المنافس.

وفي ختام تصريحاته شدد المدرب الألماني يورغن كلوب على أن فريق ريال مدريد هو المرشح الأبرز لحصد لقب دوري أبطال أوروبا، وخاصة في ظل سيطرته الكاملة على اللقب رفقة كلاً من فريق برشلونة الإسباني وأيضاً فريق بايرن ميونخ الألماني على اللقب طوال السنوات الماضية، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يشعر بالقلق على الإطلاق من هذه الوضعية التي سوف يتواجد بها فريقه.

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