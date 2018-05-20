ميلان يضمن مقعده في الدوري الأوروبي بفوزه الكاسح على فيورنتينا

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حقق فريق ميلان فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه فريق فيورنتينا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم العشرين من شهر مايو الحالي على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ميلان في المباراة كلاً من التركي هاكان كالهانوغلو في الدقيقة الثالثة والعشرين، إضافة إلى الإيطالي باتريك كوتروني في الدقيقة الحادية والأربعين والدقيقة التاسعة والخمسين، وأيضاً الكرواتي نيكولا كالينيتش في الدقيقة التاسعة والأربعين، وأخيراً الإيطالي جياكومو بونافينتورا في الدقيقة السادسة والسبعين.

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أما الهدف الوحيد لمصلحة فريق فيورنتينا في المباراة فقد سجله الأرجنتيني جيوفاني بابلو سيميوني في الدقيقة العشرين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق ميلان رصيده إلى 64 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ليضمن بذلك بطاقة تأهله بشكل مباشر إلى مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم القادم، فيما استقر رصيد فريق فيورنتينا عند 57 نقطة في المركز الثامن في الترتيب.

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