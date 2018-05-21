تعرف على نتائج الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني إضافة للترتيب النهائي

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شهد يوم أمس الأحد الموافق لليوم العشرين من شهر مايو الحالي إقامة بقية مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م، علماً بأن بقية مباريات الجولة قد تمت إقامتها في يوم السبت الماضي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض جميع نتائج الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل كامل ونهائي عقب انتهاء جميع مباريات الليغا الإسبانية في الموسم الحالي.

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وفي مباريات هذه الجولة الأخيرة حقق فريق برشلونة الفوز على حساب ضيفه فريق ريال سوسيداد بهدف وحيد مقابل لا شئ على ملعب الكامب نو، فيما تعادل فريق ريال مدريد خارج أرضه أمام مضيفه فريق فياريال بهدفين لمثلهما لكل فريق على ملعب سيراميكا.

وفي مباراة أخرى سقط فريق أتلتيكو مدريد في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام ضيفه فريق إيبار على ملعب واندا ميتروبوليتانو، كما حقق فريق سيلتا فيغو الفوز على حساب ضيفه فريق ليفانتي بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب بالايدوس.

بينما حقق فريق ليغانيس الفوز على حساب ضيفه فريق ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما حقق فريق إشبيلية الفوز على حساب ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي لقاء آخر حقق فريق خيتافي الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ملقا بهدف وحيد مقابل لا شئ، بينما حقق فريق جيرونا الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق لاس بالماس بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي مباراة أخرى حقق فريق فالنسيا الفوز على حساب ضيفه فريق ديبورتيفو لاكورونيا بهدفين مقابل هدف واحد، فيما حقق فريق إسبانيول الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق أتلتيك بيلباو بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وبناءً على نتائج الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني، أنهى فريق برشلونة مسابقة الليغا كبطلاً لها للمرة الخاسمة والعشرين في تاريخه، ليضمن بذلك مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقد ضمن أيضاً كلاً من فريق ريال مدريد إضافة إلى فريق أتلتيكو مدريد وأيضاً فريق فالنسيا مقعداً لهم في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما ضمن كلاً من فريق فياريال وأيضاً فريق ريال بيتيس مقعداً لهم في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم القادم، كما ضمن فريق إشبيلية هو الآخر مقعداً في الأدوار التمهيدية المؤهلة إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

وفي معركة الهبوط هبط رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني كلاً من فريق ديبورتيفو لاكورونيا إضافة إلى فريق لاس بالماس وأيضاً فريق ملقا.

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