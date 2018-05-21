تعرف على نتائج الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي إضافة للترتيب النهائي

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شهد يوم أمس الأحد الموافق لليوم العشرين من شهر مايو الحالي إقامة بقية مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م، علماً بأن يوم السبت الماضي قد شهد إقامة مباراة واحدة فقط من هذه الجولة الختامية.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم جميع نتائج الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإيطالي، إضافة إلى جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكل نهائي وكامل عقب انتهاء جميع مباريات الكالتشيو في الموسم الحالي.

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وفي مباريات هذه الجولة الختامية حقق فريق يوفنتوس الفوز على حساب ضيفه فريق هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف واحد، فيما حقق فريق تورينو الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق جنوى بهدفين مقابل هدف واحد.

كما حقق فريق كالياري الفوز على حساب ضيفه فريق أتالانتا بهدف وحيد مقابل لا شئ، بينما حقق فريق كييفو فيرونا الفوز على حساب ضيفه فريق بينيفينتو بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي لقاء آخر حقق فريق أودينيزي الفوز على حساب ضيفه فريق بولونيا بهدف وحيد مقابل لا شئ، فيما حقق فريق نابولي الفوز على حساب ضيفه فريق كروتوني بهدف وحيد مقابل لا شئ.

كما حقق فريق ميلان فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق فيورنتينا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، بينما حقق فريق إنتر فوزاً مثيراً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي آخر مباريات هذه الجولة الختامية حقق فريق سبال الفوز على حساب ضيفه فريق سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق فريق روما الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ساسولو بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وبناءً على نتائج هذه الجولة الختامية من مسابقة الدوري الإيطالي، أنهى فريق يوفنتوس الكالتشيو كبطلاً للمسابقة للمرة السابعة على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق، ليضمن بذلك مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقد ضمن كلاً من فريق روما إضافة إلى فريق نابولي وأيضاً فريق إنتر مقعداً لكلاً منهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، فيما ضمن كلاً من فريق لاتسيو وأيضاً فريق ميلان مقعداً لهما في مسابقة الدوري الأوروبي، بينما ضمن فريق أتالانتا مقعداً في الأدوار التمهيدية المؤهلة إلى مسابقة الدوري الأوروبي.



وفي معركة الهبوط هبط رسمياً كلاً من فريق كروتوني إضافة إلى فريق هيلاس فيرونا وأيضاً فريق بينيفينتو إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

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