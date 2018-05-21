الأهلي يستعد للإعلان بشكل رسمي عن مدربه الجديد خلال ساعات

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مايو الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بات على مشارف الإعلان بشكل رسمي عن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة.

حيث أشارت التقارير إلى أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الجديد لفريق الأهلي قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة في الساعات الأخيرة من مساء يوم أمس الأحد رفقة جهازه المعاون، ومن ثم قام بالتوقيع على عقد انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء على أن يتم تقديمه بشكل رسمي إلى مختلف وسائل الإعلام المصرية اليوم الإثنين.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز قد استقر على تواجد نجله كمدرباً مساعداً له في الجهاز الفني لفريق الأهلي، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف يتواجد معه محلل فني وأيضاً مدرب أحمال.

ويمتد عقد المدرب الأرجنتيني رامون دياز مع النادي الأهلي لمدة موسمين قادمين أي حتى صيف عام 2020، علماً بأن المدرب الأرجنتيني رامون دياز سوف يحصل رفقة جهازه المعاون على راتب شهري تصل قيمته إلى مبلغ 300 ألف دولار.

ويأتي تعاقد النادي الأهلي مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز تعويضاً لرحيل الكابتن حسام البدري، الذي قدم استقالته من منصب المدير الفني للمارد الأحمر بسبب تراجع مستوى ونتائج الفريق في الآونة الأخيرة من عمر الموسم الحالي.

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