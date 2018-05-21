المنتخب الوطني المصري يبدأ معسكره الختامي اليوم تحضيراً للمونديال

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يبدأ اليوم الأثنين الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مايو الحالي المعسكر الختامي للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، وذلك من أجل التحضير استعداداً للمشاركة في مونديال روسيا المقبل في منتصف شهر يونيو القادم.

ويخوض المنتخب الوطني المصري اليوم المران الأول له في المعسكر الختامي تحضيراً للمشاركة في مونديال روسيا، علماً بأن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري قرر أن يكون مران اليوم مفتوحاً لكل وسائل الإعلام.

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ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري أيضاً مرانه الثاني في العاصمة المصرية القاهرة في يوم غداً الثلاثاء، قبل أن يخوض مرانه الثالث والأخير على الأراضي المصرية في يوم الأربعاء وذلك تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، على أن يتوجه في الساعة العاشرة مساءً من اليوم ذاته إلى دولة الكويت.

ولن يُشارك في المران الأول اليوم للمنتخب المصري كلاً من الثلاثي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إضافة إلى محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي وأيضاً أحمد المحمدي لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي، حيث لا يزال الأول متواجداً رفقة فريقه للمشاركة في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما لا يزال الثنائي الآخر لم يتعافى كلاهما بعد من الإصابة التي لحقت بهما مؤخراً.

ومن جانبه سوف يقوم المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بعقد جلسة خاصة مع لاعبي المنتخب الوطني المصري في دولة الكويت، وذلك من أجل محاولة إقناع اللاعبين بضرورة الإفطار طوال فترة المعسكر الختامي حتى لا يؤثر ذلك سلباً على تحضيرات أحفاد الفراعنة قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

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