الزمالك يرفض نهائياً رحيل لاعبه عقب نهاية مونديال روسيا المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مايو الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد رفض نهائياً فكرة رحيل أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب نهاية مونديال روسيا المقبل مباشرة.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد رفض تماماً فكرة رحيل الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وتحديداً عقب نهاية مشوار منتخب بلاده تونس في مونديال روسيا المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدرة نادي الزمالك سوف يرفض أي عرض رسمي سوف يتم تقديمه من أجل التعاقد مع اللاعب في الفترة القادمة، وخاصة وأن فريق الزمالك بحاجة ماسة إلى خدمات اللاعب في المواسم القادمة نظراً إلى الإمكانيات الفنية الكبيرة وأيضاً الخبرة الدولية التي يتمتع بها اللاعب التونسي.

ومن جانبها كانت العديد من وسائل الإعلام سواء المصرية أو حتى التونسية قد أكدت في الآونة الأخيرة، أن التونسي حمدي النقاز ينتظر المشاركة مع منتخب بلاده تونس في مونديال روسيا المقبل بفارغ الصبر، وخاصة وأنه يعلم جيداً أنه في حالة تألقه بشكل ملفت في المونديال سوف تصل له العديد من العروض المغرية للغاية سواء من أندية القارة الأوروبية أو خاصة من أندية الخليج العربي.

وكان التونسي حمدي النقاز قد انتقل إلى صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الماضي قادماً من صفوف نادي النجم الساحلي التونسي، علماً بأن اللاعب التونسي ساهم في فوز أبناء القلعة البيضاء بلقب كأس مصر في الموسم الحالي، إضافة إلى إنهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز في المركز الرابع في الترتيب.

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