الأهلي يلجأ إلى المغريات المادية من أجل تمديد عقد مؤمن زكريا

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مايو الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب سوف يلجأ إلى المغريات المادية، وذلك من أجل تجديد عقد اللاعب مؤمن زكريا لفترة أخرى مع النادي الأهلي.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي سوف يعرض على اللاعب مؤمن زكريا عقداً جديداً يربطه بالبقاء داخل جدران القلعة الحمراء لمدة 3 مواسم قادمة، على أن يصل راتب اللاعب طوال مدة العقد إلى مبلغ 21 مليون جنيه مصري خالصة من الضرائب أي أن مؤمن زكريا سوف يحصل على مبلغ 7 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد فقط.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي يعلم جيداً مدى أهمية اللاعب مؤمن زكريا لفريق الأهلي في الفترة القادمة، وخاصة في ظل الوضعية الانتقالية التي يمر بها المارد الأحمر في الوقت الحالي بعد رحيل مديره الفني الكابتن حسام البدري.

ويأمل مجلس إدارة النادي الأهلي أن يحسم ملف تجديد عقد اللاعب مؤمن زكريا بأسرع وقت ممكن قبل انطلاقة الموسم القادم، وخاصة وأن الجميع داخل النادي الأهلي يرغب في أن تعود حالة التركيز لكي تُسيطر من جديد على كل لاعبي الفريق رفقة المدير الفني الجديد، وذلك حتى يتمكن المارد الأحمر من المنافسة بقوة على كافة الجبهات وخاصة مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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