مفاجأة مدوية في قائمة منتخب بلجيكا الأولية قبل مونديال روسيا

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أعلن الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا اليوم الإثنين الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مايو الحالي عن قائمة منتخب بلجيكا الأولية، وذلك استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن قائمة منتخب بلجيكا النهائية المكونة من 23 لاعباً في اليوم الرابع من شهر يونيو القادم كحد أقصى، علماً بأن ذلك هو اليوم الأخير الذي للإعلان عن جميع القوائم النهائية المشاركة في مونديال روسيا المقبل بحسب ما حدد سابقاً الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

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وقد شهدت قائمة منتخب بلجيكا الأولية مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك من خلال عدم استدعاء المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز للنجم راجا ناينغولان لاعب نادي روما الإيطالي، إضافة إلى المهاجم الواعد ديفوك أوريجي لاعب نادي فولفسبورج الألماني، علماً بأن بعض التقارير الصحفية العالمية قد أكدت بدورها أن استدعاء النجم راجا ناينغولان سوف يكون في القائمة النهائية لا محالة.

أما قائمة منتخب بلجيكا الأولية فجاءت على النحو التالي:

توبي / ميتشي باتشواي / كريستيان بينتيكي / بوياتا / يانيك فيريرا كاراسكو / كوين / ناصر الشاذلي / لوران سيمان / تيبو كورتوا / كيفين دي بروين / موسى ديمبيلي / ديندونكر / مروان فيلايني / إيدين هازارد / تورجان هازارد / عدنان يانوزاي / كريستيان كاباسيلي / فينسنت كومباني / جوردان لوكاكو / روميلو لوكاكو / دريس ميرتينز / توماس مونييه / سيمون مينيوليه / ماتز سيلس / يوري / توماس فيرمايلين / يان فيرتونغن / إكسل فيتسل.

ويتواجد المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً منتخب إنجلترا إضافة إلى منتخب تونس الشقيق وأيضاً منتخب بنما، علماً بأن المنتخب البلجيكي سوف يبدأ مشواره في المونديال من خلال مواجهة منتخب بنما في الجولة الأولى من دور المجموعات.

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