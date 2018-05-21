مدرب ليفربول يُشيد بزيدان قبل المواجهة بينهما في نهائي دوري أبطال أوروبا

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تحدث الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الإثنين الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مايو الحالي عن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي سوف تجمع بين فريقه وبين نظيره فريق ريال مدريد الإسباني في يوم السبت القادم الموافق لليوم السادس والعشرين من عمر الشهر الحالي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين وتحديداً لصحيفة “ماركا” الإسبانية، أكد المدرب الألماني يورغن كلوب أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد يُعتبر واحداً من أفضل خمسة لاعبين في عالم كرة القدم على مر التاريخ بأكمله.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب الألماني يورغن كلوب على أن لقائه مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سوف يكون مذهلاً للغاية، وخاصة وأنه كان دوماً معجباً به كلاعب كرة القدم إضافة إلى أنه يحترمه دائماً كصديق.

وعن حظوظ فريقه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، أكد المدرب الألماني يورغن كلوب أن فريقه لن يذهب إلى العاصمة الأوكرانية كييف من أجل الحصول على قمصان لاعبي الفريق الملكي بعد خسارة اللقب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريقه يرغب في الفوز بذلك اللقب تحديداً بأي وسيلة ممكنة.

وعن مشوار فريق ليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، أشاد المدرب الألماني يورغن كلوب كثيراً بما حققه فريقه طوال مشواره في المسابقة، وخاصة في ظل عدد الأهداف الغزيرة التي سجلها فريق الريدز طوال مشواره، وهي الأمور التي لا يستطيع أن يُحققها سوى كبار أندية القارة الأوروبية مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ وبرشلونة في وجهة نظر المدرب الألماني.

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