تعرف على قائمة منتخب إسبانيا النهائية استعداداً للمشاركة في مونديال روسيا

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أعلن الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني لمنتخب إسبانيا اليوم الإثنين الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مايو الحالي عن قائمة منتخب بلاده إسبانيا النهائية، وذلك استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وقد شهدت قائمة المنتخب الإسباني مفاجآت بالجملة، والتي تمثلت في غياب 6 عناصر أساسية هم إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي، إضافة إلى كلاً من سيرجي روبيرتو ظهير أيمن نادي برشلونة الإسباني وأيضاً ألفارو موراتا مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، وأيضاً سيسك فابريغاس متوسط ميدان نادي تشيلسي.

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كما شهدت القائمة أيضاً غياب الظهير الأيسر ماركوس ألونسو لاعب نادي تشيلسي، وأخيراً الجناح بيدرو رودريغيز لاعب نادي تشيلسي، علماً بأن الموسم الكارثي الذي قدمه فريق تشيلسي ساهم في ابتعاد اللاعبين الأربعة من قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في المونديال.

أما قائمة منتخب إسبانيا النهائية فجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا / بيبى رينا / كيبا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / سيرجيو راموس / جيرارد بيكيه / سيزار أزبيليكويتا / ناتشو مونريال / جوردي ألبا / ناتشو فيرنانديز / اودريوزولا.

خط الوسط: إيسكو / تياغو ألكانتارا / سيرجيو بوسكيتس / ديفيد سيلفا / أندريس إنييستا / ساؤول نيغويز / كوكي / ماركو أسينسيو / لوكاس فاسكيز.

خط الهجوم: دييغو كوستا / أسباس / رودريجو مورينو.

ويتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثانية في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب البرتغال إضافة إلى منتخب المغرب الشقيق وأيضاً منتخب إيران، علماً بأن المنتخب الإسباني سوف يواجه نظيره منتخب البرتغال في الجولة الأولى من دور المجموعات من عمر المونديال.

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