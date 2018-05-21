حارس مرمى ريال مدريد يتحدى خط هجوم ليفربول قبل نهائي دوري الأبطال

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تحدث الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الإثنين الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مايو الحالي عن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي سوف تجمع بين فريقه وبين نظيره فريق ليفربول الإنجليزي في يوم السبت القادم الموافق لليوم السادس والعشرين من الشهر الحالي على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين لإحدى الصحف الإسبانية، أكد الكوستاريكي كيلور نافاس أن فريقه لا يخشى على الإطلاق القوة الهجومية الضاربة التي يمتلكها فريق ليفربول، والتي تتمثل في كلاً من الثلاثي المصري محمد صلاح إضافة إلى السنغالي ساديو ماني وأيضاً البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكوستاريكي كيلور نافاس إلى أن فريقه ريال مدريد يملك أفضل خط دفاع في العالم بأكمله، مشدداً في الوقت ذاته على أنه يثق تماماً أن كل لاعبي الفريق الملكي سوف يبذلون أقصى مجهود لديهم على أرض الملعب من أجل حل كل المشكلات الدفاعية التي واجهت الفريق في الموسم الحالي.

وعن حظوظ فريقه وإمكانية فوزه باللقب، أكد الكوستاريكي كيلور نافاس أن المباراة النهائية سوف تكون في غاية الصعوبة على كلاً من الفريقين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الخبرة الكبيرة التي يمتلكها الفريق الملكي سوف تُساعده على تخطي اللحظات الصعبة التي سوف يواجهها في النهائي المنتظر.

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