الأهلي يطلب رسمياً التعاقد مع لاعب الإسماعيلي في الميركاتو الصيفي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مايو الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد أرسل عرضاً رسمياً اليوم إلى نادي الإسماعيلي من أجل التعاقد مع أحد لاعبي فريق الدراويش خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي قرر أن يتخذ هذه الخطوة الرسمية، وذلك في إطار سعيه للتعاقد مع اللاعب إبراهيم حسن صانع ألعاب فريق الإسماعيلي في الميركاتو الصيفي المقبل من أجل تعويض الرحيل المرتقب لصانع الألعاب عبد الله السعيد عن صفوف القلعة الحمراء.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي لم يتخذ هذه الخطوة الرسمية، إلا بعدما تأكد أولاً من موافقة اللاعب على الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، علماً بأن ذلك التأكيد جاء من طرف اللاعب نفسه بعد الاتصال الهاتفي الذي جرى بينه وبين الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي للنادي الأهلي في الأيام القليلة الماضية.

ويأمل مجلس إدارة النادي الأهلي أن يحسم الصفقة بنجاح في الفترة القليلة القادمة، إلا أن ذلك الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق في ظل العروض المغرية التي وصلت إلى اللاعب في الآونة الأخيرة من طرف بعض أندية الخليج العربي، علماً بأن عقد اللاعب إبراهيم حسن مع نادي الإسماعيلي يمتد حتى صيف عام 2022.

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