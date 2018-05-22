جنش يكشف عن السبب الرئيسي وراء نجاح الزمالك في الفوز بكأس مصر

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تحدث اللاعب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مايو الحالي عن فوزه فريقه في الموسم المنقضي بلقب كأس مصر، والذي جاء على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الإثنين في برنامج “اكسترا تايم” المذاع عبر شاشة قناة “اكسترا نيوز” رفقة الإعلامي إسلام الشاطر، أكد حارس المرمى محمود عبد الرحيم جنش أن السبب الرئيسي وراء نجاح فريق الزمالك في الفوز بلقب كأس مصر، هو ابتعاد الفريق عن المشاكل نهائياً وإغلاقه على نفسه منذ تولي الكابتن خالد جلال منصب المدير الفني للفريق.

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وفي إطار تصريحاته أشار حارس المرمى محمود عبد الرحيم جنش إلى أنه كان يثق أن الله سبحانه وتعالى لن يُضيع المجهود الكبير الذي بذله كل لاعبي فريق الزمالك على مدار الموسم بأكمله، وهو ما تأكد في نهاية المطاف من خلال الفوز بلقب كأس مصر.

كما أضاف أيضاً في تصريحاته موضحاً أن فريق الزمالك كان يُعاني من ضغوطات كبيرة للغاية لا مثيل لها في المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر، وذلك بعكس فريق سموحة الذي خاض المباراة دون التفكير على الإطلاق في الفوز باللقب بعكس ما كان عليه الحال بالنسبة إلى كل لاعب داخل فريق الزمالك.

وفي ختام تصريحاته عن المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر، شدد حارس المرمى محمود عبد الرحيم جنش على أن فريق الزمالك كان سيجد نفسه أمام مشاكل عديدة لا مثيل لها في حالة خسارة لقب كأس مصر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الموسم المنقضي كان واحداً من أصعب المواسم التي مرت عليه داخل جدران القلعة البيضاء.

أما عن مشاركة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، فقد تمنى حارس المرمى محمود عبد الرحيم جنش كل التوفيق للمنتخب الوطني المصري رفقة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر في مونديال روسيا، مؤكداً في الوقت ذاته ساخراً أن حراس مرمى منتخب مصر مرزقين نظراً لكونه لن يتواجد رفقتهم في مونديال روسيا المقبل.

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