أيمن حافظ يؤيد بقاء خالد جلال مع الزمالك ويكشف عن مدى أهمية لقب كأس مصر

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كشف الكابتن أيمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مايو الحالي عن موقفه من بقاء الكابتن خالد جلال كمديراً فنياً لفريق الزمالك في الموسم القادم، إضافة إلى مدى أهمية فوز فريق الزمالك بلقب كأس مصر في الموسم المنقضي.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الإثنين في برنامج “اكسترا تايم” المذاع عبر شاشة قناة “اكسترا نيوز” رفقة الإعلامي إسلام الشاطر، أكد الكابتن أيمن حافظ أنه يؤيد تماماً القرار الذي اتخذه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك بخصوص الإبقاء على الكابتن خالد جلال كمديراً فنياً لفريق الزمالك في الموسم القادم.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن أيمن حافظ إلى أن الجميع داخل فريق الزمالك كان خائفاً للغاية من احتمالية خسارة لقب كأس مصر، وخاصة وأن هذه البطولة تُعتبر مهمة للغاية بالنسبة إلى نادي الزمالك وبالأخص المستشار مرتضى منصور.

وعن إصابة أحمد الشناوي حارس مرمى فريق الزمالك في نهاية شهر أبريل الماضي، أكد الكابتن أيمن حافظ أن أحمد الشناوي لديه عزيمة كبيرة للغاية من أجل العودة بشكل سريع إلى ملاعب كرة القدم مرة أخرى، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أحمد الشناوي يمتلك موهبة كبيرة للغاية وسوف يكون له مستقبل باهر سواء مع النادي الزمالك أو حتى مع المنتخب الوطني المصري في قادم المحافل الدولية.

أما عن تدهور علاقته مع بعض لاعبي فريق الزمالك، شدد الكابتن أيمن حافظ على أن علاقته مع جميع لاعبي فريق الزمالك ترتكز على العمل، مؤكداً في الوقت ذاته أن كل ما يتم نشره عبر مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية حول ذلك الموضوع ليس له أي أساس من الصحة.

وعن الأزمة مع الثنائي حازم إمام ومحمد إبراهيم، أشار الكابتن أيمن حافظ إلى أن المشاكل تحدث داخل جميع الأندية في مختلف أنحاء العالم، إلا أن وسائل الإعلام المصرية دائماً ما تقوم بتسليط الضوء بشكل مبالغ فيه على الإطلاق في حالة حدوث أي أزمة داخل نادي الزمالك، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأزمة مع الثنائي حازم إمام ومحمد إبراهيم كانت صغيرة للغاية وانتهت.

وفي ختام تصريحاته شدد الكابتن أيمن حافظ على أن المستشار مرتضى منصور لم يتدخل على الإطلاق في أي أمور فنية لفريق الزمالك، وذلك بسبب الشائعات التي يتم تداولها في مختلف وسائل الإعلام المصرية حول تحكم المستشار مرتضى منصور في الاختيارات الفنية لفريق الزمالك على أرض الملعب.

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