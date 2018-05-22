حسين الشحات يوضح موقفه من استبعاده من قائمة منتخب مصر في مونديال روسيا

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كشف المصري حسين الشحات لاعب نادي العين الإماراتي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مايو الحالي عن موقفه، وذلك بخصوص قرار استبعاده من قائمة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الإثنين عبر شاشة قناة “دي إم سي سبورت”، أكد اللاعب حسين الشحات أنه لم يشعر بالحزن على الإطلاق بسبب قرار استبعاده من قائمة المنتخب الوطني المصري استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار حسين الشحات إلى أنه يحترم بشدة قرار الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري وأيضاً المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، وذلك سواء إن كان تم قد اختياره أو تم استبعاده نظراً لكونه يُعتبر نصيب في نهاية المطاف.

كما أضاف أيضاً حسين الشحات في تصريحاته أنه يتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل إضافة إلى بقية المنتخبات العربية المشاركة في المونديال، مشدداً في الوقت ذاته على أنه يتوقع أن يُقدم المنتخب الوطني المصري مستوى مميز في مونديال روسيا المقبل.

وعن مشاركته في معسكر المنتخب الوطني المصري في شهر مارس الماضي، أكد حسين الشحات أنه شارك رفقة منتخب بلاده متحاملاً على نفسه بسبب الإصابة، وذلك نظراً لآنه كان يأمل أن ينجح في إقناع الجهاز الفني للمنتخب المصري بضرورة تواجده في مونديال روسيا المقبل.

أما عن حظوظ المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، فقد شدد حسين الشحات على أن أصعب مباراة للمنتخب الوطني المصري سوف تكون هي المباراة الأولى أمام منتخب الأوروغواي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه في حالة نجح المنتخب الوطني في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة سوف يتأهل حينها بدون شك إلى الدور الثاني سواء كأول أو وصيف للمجموعة الأولى.

وفي ختام تصريحاته أكد حسين الشحات أن السبب الرئيسي وراء تألقه بشكل ملفت للغاية مع نادي العين الإماراتي طوال فترة الدور الثاني من عمر الموسم المنقضي، هو المعاملة المثالية التي حظى بها من طرف إدارة نادي العين إضافة إلى الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق العين وأيضاً جميع لاعبي فريق العين.

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