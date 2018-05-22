تعرف على قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي بعد اجتماع يوم أمس الإثنين

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شهد مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مايو الحالي اجتماع جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل اتخاذ بعض القرارات الهامة على مستوى مختلف الألعاب في النادي الأهلي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم جميع القرارات التي أسفر عنها اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي على مستوى كافة الألعاب، حيث جاءت القرارات على النحو التالي:

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إقامة احتفالية كبرى تليق باسم النادي الأهلي، وذلك بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة رقم 40 في تاريخ النادي.

تكريم الكابتن حسام البدري بعد تقديم استقالته من منصب المدير الفني لفريق الأهلي، وذلك بسبب نجاحه في الفوز بأربعة ألقاب مع المارد الأحمر في موسمين، وهما لقب الدوري المصري الممتاز في مرتين، إضافة إلى لقب كأس مصر وأيضاً لقب كأس السوبر المصري.

مكافأة استثنائية لفريق كرة الطائرة بسبب حصوله على بطولة أفريقيا.

استمرار محمد مصيلحي في قيادة فريق كرة الطائرة للرجال.

استمرار إيهاب الألفي في قيادة فريق كرة السلة للسيدات.

استمرار طارق خيري في قيادة فريق كرة السلة للرجال.

استمرار حمدي الصافي في قيادة فريق كرة الطائرة للسيدات.

استمرار عاصم حماد في قيادة فريق كرة اليد للرجال.

تعيين ياسر صلاح كمديراً فنياً جديداً لفريق كرة اليد للسيدات.

تعيين محمد فؤاد كمديراً فنياً لفريق الجمباز

تجديد التعاقد مع مصطفى عسل لاعب الاسكواش لمدة 3 سنوات.

التعاقد مع أمينة عرفي الفائزة ببطولة إنجلترا اسكواش.

السماح لمها عبد عبدالسلام لاعبة الإسكواش بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استكمال دراستها مع استمرار مشاركتها مع النادي الأهلي في الوقت ذاته.

السماح لعمرو عادل لاعب الإسكواش بالسفر إلى هولندا من أجل المشاركة بإحدى بطولات الإسكواش.

الموافقة على تدريب إيهاب الألفي لمنتخب مصر لكرة السلة للسيدات.

تجديد عقد بعض لاعبي فريق كرة السلة للرجال، وهم مصطفى الشافعي إضافة إلى إبراهيم جمال وأيضاً مؤمن أبو العينين.

تجديد عقد بعض لاعبي فريق كرة الطائرة للرجال، وهم محمد عادل إضافة إلى محمد عبد المنعم.

تجديد عقد بعض لاعبي فريق كرة الطائرة للسيدات، وهم نهلة سامح إضافة إلى شروق محمد فؤاد وأيضاً نرمين إسماعيل.

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