صحيفة إسبانية تُحذر ريال مدريد من “محمد صلاح” قبل نهائي دوري الأبطال

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حرصت صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مايو الحالي على توجيه تحذيراً شديد اللهجة إلى فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك قبل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي سوف تجمع بينه وبين نظيره فريق ليفربول الإنجليزي بسبب المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن المصري محمد صلاح يُعتبر هو الخطر الأكبر على فريق ريال مدريد في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وخاصة في ظل الإمكانيات الفنية التي يمتلكها اللاعب المصري من خلال استغلاله أخطاء المنافسين، مما يؤكد بدوه أن خط دفاع فريق ريال مدريد سوف يُعاني كثيراً أمامه.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد يعلم جيداً مدى خطورة اللاعب المصري محمد صلاح، وخاصة إذا توفرت له المساحات على أرض الملعب بسبب سرعته الكبيرة، مما سوف يجعل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يعتمد على خطة تكتيكية من أجل إغلاق مناطقه الخلفية بإحكام شديد للتصدى لخط هجوم فريق الريدز.

وقد أكدت الصحيفة أيضاً أن المصري محمد صلاح قدم مع فريق ليفربول موسماً استثنائياً للغاية على الصعيد الفردي، وذلك من خلال نجاحه في تسجيل أكثر من 40 هدفاً لمصلحة فريقه ليفربول على مستوى كافة المسابقات منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة، علماً بأن بات أيضاً مرشحاً للفوز بجائزة الكرة الذهبية في حالة واحدة فقط لا غير وهي مساهمته في فوز فريقه ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا.

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