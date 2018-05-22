مدافع ليفربول يُشيد بمستوى “صلاح” ويُحذر من خطورة “رونالدو” قبل نهائي دوري الأبطال

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تحدث الكرواتي ديان لوفرين مدافع فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مايو الحالي عن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي سوف تجمع بين فريقه وبين نظيره فريق ريال مدريد الإسباني في يوم السبت القادم الموافق لليوم السادس والعشرين من عمر الشهر الحالي على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء لإحدى الصحف الإنجليزية، أكد المدافع الكرواتي ديان لوفرين أن المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول يُعتبر من ضمن أفضل اللاعبين في كرة القدم على مستوى العالم في الوقت الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدافع الكرواتي ديان لوفرين إلى أن زميله المصري محمد صلاح تمكن من تسجيل الكثير من الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، مما يجعله يستحق أن يُقارن مع كلاً من الثنائي الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد الإسباني إضافة إلى البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني.

وعن إمكانية فوز المصري محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية عقب نهاية الموسم الحالي، شدد المدافع الكرواتي ديان لوفرين على أن كل لاعبي فريق ليفربول سوف يُساعدون محمد صلاح من أجل تحقيق ذلك الحلم من خلال الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن محمد صلاح يستحق الثناء على كل ما يفعله رفقة فريق ليفربول.

أما عن الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد، فقد أكد المدافع الكرواتي ديان لوفرين أنه يجب على فريقه أن يحترم النجم البرتغالي كثيراً في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وخاصة وأن الدون كريستيانو رونالدو يستطيع أن يُسجل بمعدل 30 هدفاً حتى وإن كان موسمه سيئاً للغاية.

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